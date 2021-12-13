دلتا ينتشر وأوميكرون يصيب نصف الولايات.. أمريكا تواجه كورونا بالأقراص المضادة

ينتشر «دلتا» المتحور من فيروس كورونا، بشكل كبير في الولايات المتحدة، وبحسب الأرقام الرسمية تجاوزت إصابات الفيروس حاجز الخمسين مليون حالة منذ ظهوره حتى اليوم، ويسيطر «دلتا» يسيطر على الإصابات الجديدة.

وتشهد الولايات في المناطق الأكثر برودة من البلاد، أكبر طفرة في الإصابات الجديدة، بما في ذلك ولايات فيرمونت ونيو هامبشير وميشيجان، من جهة أخرى، ارتفع عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، بنسبة 20% منذ عطلة عيد الشكر في نهاية نوفمبر الماضي، كما زاد عدد وفيات كورونا بنسبة 4.6%، ليصل إلى 800 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد.

نصف أمريكا سجلت حالات إصابة بـ«أوميكرون»

وذكرت وكالة «رويترز»، أنه حتى الآن، سجلت نحو نصف الولايات الأمريكية، حالات من متحور أوميكرون، ولكن متحور دلتا لا يزال يمثل 99 بالمئة من حالات كورونا الحالية.

ونقلت الوكالة عن، جون مور، أستاذ علم الأحياء المجهرية وعلم المناعة في كلية طب وايل كورنيل قوله: «إذا بدأنا فجأة في تسجيل 10% من الإصابات الجديدة لمتحور أوميكرون، ثم ارتفعت في الأسبوع التالي إلى 20%، فإن ذلك سيخبرنا بأننا في موجة بديلة كما رأينا عندما حلت دلتا محل ألفا».

أقراص مضادة للفيروسات قد تنقذ الحياة

وتشير دراسات علمية صدرت هذا الأسبوع، إلى أن «أوميكرون» يضعف قوة الجرعتين الأوليتين من لقاح فايزر، على الرغم من أن جرعة ثالثة قد تستعيد هذه الحماية.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي كزافييه بيسيرا، إن الحصول على التطعيم يجب أن يكون الأولوية بالنسبة للمواطنين الأمريكيين، لكن تناول حبوب مضادات الفيروسات التي يمكن أن تبقي الناس خارج المستشفى، قد تكون منقذة للحياة.