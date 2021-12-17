أمريكا توصي باستخدام «فايزر ومودرينا» ضد كورونا بدلا من جونسون

أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، باستخدام لقاحي فايزر ومودرينا في التطعيم ضد كورونا بدلا من لقاح جونسون آند جونسون، وذلك في تطعيم جميع البالغين ضد «كوفيد 19».

واجتمعت لجنة استشارية تابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الخميس، للنظر في القيود المحتملة على استخدام لقاح جونسون آند جونسون ضد كورونا بسبب تعرض الذين جرى تطعيمهم باللقاح لجبطات مفاجئة.

وقدمت اللجنة خلال اجتماعها بيانات جديدة تظهر معدل الجلطات المسجلة منذ أبريل الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية

اتهامات للقاح جونسون بالتسبب في وفيات بالجلطات في أمريكا

ولقاح جونسون آند جونسون متهم بالوقوف خلف تسع وفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تلقيهم التطعيم ضد كورونا.

وتوصلت لجنة الخبراء والتي اجتمعت، أمس، إلى هذه التوصية بناء على بيانات جديدة أكدت إصابة أشخاص تلقوا لقاح جونسون آند جونسون بجلطات دموية وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

وحتى نهاية أغسطس، سجلت في الولايات المتحدة 54 حالة جلطة دموية مرتبطة بلقاح جونسون آند جونسون من أصل أكثر من 14 مليون جرعة تم إعطاؤها.

ولا تعني التوصية التي أصدرتها المراكز الأمريكية بشأن لقاح جونسون آند جونسون، حظر التطعيم باللقاح في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن سيبقى متاحا للأشخاص الذين لا يمكنهم تلقي لقاحي فايزر أو موديرنا.

وشددت لجنة الخبراء على وجوب أن يبقى لقاح جونسون آند جونسون متاحاً، وخاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تمنعهم من تلقي أحد اللقاحين الآخرين، أو إذا لم يتوفر لقاح آخر بديل عنه.

54 حالة إصابة بالجلطات في أمريكا حتى نهاية أغسطس

كما رفض الخبراء التوصية بمنع استخدام لقاح جونسون آند جونسون، بما قد يثير تداعيات في دول أخرى بخلاف أمريكا تختلف فيها إمدادت اللقاحات.

وأوضحت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روشيل والينسكي، في بيان إن «التوصية المحدثة الصادرة اليوم تؤكد التزام مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها توفير المعلومات العلمية للمواطنين الأمريكيين حال توفرها».

وأصدرت المراكز الأمريكية التوصية بعد ساعات من توجيه لجنة خبراء مستقلين دعوة إلى السلطات الصحية الأمريكية لإصدار توصية لجميع البالغين بإعطاء الأولوية للقاحي فايزر وموديرنا على لقاح جونسون الأحادي الجرعة.

فيما نوهت سارة أوليفر مسؤولة بالمراكز الأمريكية، إلى أن التوصية بإيلاء الأولوية للقاحي فايزر وموديرنا على لقاح جونسون آند جونسون صدرت بسبب توفر كميات كبيرة من لقاحي «فايزر ومودرينا»، قائلة «لقاح جونسون يقلل من مخاطر الاستشفاء، لكنه ينطوي على مخاطر صحية أعلى بالمقارنة مع فايزر ومودرينا».

وأكدت أوليفر على أنه إذا لم يتوفر لقاح آخر، فإن الفوائد الناجمة عن تلقي جونسون آند جونسون في مواجهة كورونا تفوق بكثير مخاطر هذا اللقاح.