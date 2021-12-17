تفاصيل مقتل طالب على يد زميله في مشاجرة داخل سنتر دروس بالشرقية

ألقت ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس القبض على طالب في الثانوية العامة متهم بالتسبب في وفاة زميله إثر تعديه عليه بالضرب خلال مشاجرة بينهما داخل مركز للدروس الخصوصية بمركز فاقوس، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بالتحفظ على جثة الطالب المجني عليه وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لتحديد سبب الوفاة.

بلاغ بمقتل طالب على يد زميله في فاقوس

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد تلقى مركز شرطة فاقوس بلاغا بوقوع مشاجرة بيت طالبين في المرحلة الثانوية داخل مركز للدروس الخصوصية بمركز فاقوس بسبب نقاش حاد حول إحدى المواد الدراسية بين الطالبين ومحاولة إثبات كل منهما انه متفوق على الآخر وتطور الأمر لمشاجرة بين الطرفين وتبادل الضرب بالأيدي واللكمات، ما أسفر عن مصرع «عمار. م. ز» 18 عاما مقيم بمركز فاقوس إثر الاعتداء عليه بالضرب من قبل زميله «خالد. ص» 18 عاما مقيم بقرية كفر العلماء التابعة لدائرة بمركز فاقوس

القيض على الطالب لمتهم وتشريح جثة المجني عليه

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة وتبين وقوع المشاجرة على إثر تنافس الطالبان حول المادة الدراسية وتم نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما ألقت الشرطة القبض على الطالب المتهم وتم إحالته إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتحفظ على المتهم على ذمة التحقيقات.