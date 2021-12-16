محافظ الشرقية يتابع أعمال الرصف والتطوير والنظافة في شوارع الزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صباح اليوم، أعمال التطوير الجارية بشارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق، لمتابعة أعمال كشط الأسفلت القديم ووضع طبقات من السن ورفع البلدورات والجزيرة الوسطى، حيث من المقرر الانتهاء من أعمال تطوير شارعي القومية وطلبة عويضة خلال شهرين، وأن يتم الانتهاء من تطوير باقي الشوارع خلال 6 أشهر، وذلك لخلق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة، وتنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

تنفيذ أعمال التطوير لضمان عدم تعطيل حركة المرور

وأشاد محافظ الشرقية بحجم الجهد المبذول وتنظيم ورديات العمل خلال تنفيذ أعمال التطوير بالشارع، لضمان عدم تعطيل حركة المرور، مشيداً بالتواجد المروري لتنظيم حركة السيارات وخلق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.

وكلف المحافظ، رئيس حي ثان، بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير بالشارع والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من نقل المرافق للبدء فورا في تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة الشارع وتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين في الزقازيق.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم لتواجد المحافظ منذ الصباح الباكر لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالشارع وإصداره تعليمات مشددة لرئيس حي ثان بالمتابعة المستمرة للشركة المنفذة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالشارع طبقا للبرنامج الزمني المحدد.

متابعة أعمال النظافة في شوارع الزقازيق

كما تفقد محافظ الشرقية عدد من شوارع المدينة لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، مشدداً على رئيس مركز الزقازيق ورئيسي حيي أول وثان بتكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم، ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم، وعدم التعدى على الرصيف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رافق المحافظ في الجولة، نبيل فاروق، رئيس مركز الزقازيق، ومحمد الأباصيري، رئيس حي ثان.