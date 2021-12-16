المؤبد لعاطل بتهمة سرقة مليوني جنيه من شركة في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بتهمة سرقة 2 مليون جنيه من خزينة شركة بالعاشر من رمضان.

وصدر الحكم برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين محمد أحمد السيد وسامي زين العابدين والوليد حسين مكي، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

سرقة مليوني جنيه من خزينة شركة

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة أول العاشر من رمضان بلاغا باتهام «ب. ا . م»، 22 عاما، عاطل، و3 آخرين بسرقة مليوني جنيه من خزينة شركة بمدينة العاشر من رمضان، وتم ضطبهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، وأصدرت المحكمة عقوبات بحقهم بالسجن لمدة 25 عاما، وفي وقت لاحق قام المتهم بإعادة إجراءات القضية وتم صدور حكم ضده بالسجن لمدة 25 عاما.

السجن لمتهمين بالاتجار في المخدرات

كما قضت محمة الزقازيق بمعاقبة متهمين بالجسن لمدة 5 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة والاتجار فيها وحيازة سلاح ناري.

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة أول العاشر من رمضان بلاغا باتهام «م. ف. ع»، 27 عاما، و«ع. م. ع. غ»، 42 عاما، بحيازة مواد مخدرة تقدر بـ 16 قطعة حشيش بهدف الاتجار فيها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم بمعاقبة كل منهما بالجسن لمدة 5 سنوات.