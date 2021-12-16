وكيل صحة الشرقية يقود مسيرة دعائية للتطعيم ضد شلل الأطفال (صور)

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، المسيرة الدعائية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمدينة القنايات، والتي تجري فعالياتها تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تنطلق الأحد المقبل

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من المقرر أن يجري انطلاقها في محافظة الشرقية يوم الأحد المقبل، وتستمر لمدة 4 أيام، خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد العوضي، رئيس مدينة القنايات، والعميد أحمد رمضان، مأمور قسم شرطة القنايات، والشيخ محمد الرشيدي، مدير عام إدارة أوقاف القنايات، والقس إيليا أسعد ماهر، راعي كنيسة القديسة دميانة بالقنايات، ومديري الإدارات الخدمية والتموين وغيرها، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والمجتمع المدني بمدينة القنايات.

تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات

وأوضح «مسعود» أن هذه المسيرة تهدف إلى زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية تطعيم أطفالهم ضد شلل الأطفال، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتعريف المواطنين بموعد تنفيذ الحملة بالمحافظة، مشيراً إلى أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، من عمر يوم وحتى 5 سنوات، ويتم التطعيم عن طريق الفم، بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة من خلال الفرق الثابتة، بالإضافة إلى التطعيم من منزل إلى منزل عن طريق الفرق المتحركة، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.