«إعلام بني سويف» تنظم زيارة ميدانية لمؤسسة «الوطن»

نظمت شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة بني سويف، أمس الخميس، زيارة لمؤسسة «الوطن»، لطلاب الفرقتين الأولى والثانية، وذلك بهدف التعرف على أقسام المؤسسة المختلفة وآلية العمل وطبيعة كل قسم، وكيفية التغطية الميدانية للأحداث الجارية وفهم أطر المعالجة الصحفية لكل القضايا التي تهتم القارئ.

شرح مفصل من مسؤولي الأقسام عن كيفية تغطية الأحداث

واستمع الطلاب لشرح مفصل من مسؤولي الأقسام المختلفة للمؤسسة سواء قسم الأخبار أو القسم السياسي والاقتصاد والحوادث والرياضية والتصوير، عن كيفية تغطية الأحدات، وكيفية عمل الصحفي على قصصه الخبرية، بالإضافة إلى طبيعة عمل غرف أخبار المؤسسة التي تتابع لحظة بلحظة الأحداث الآنية، وتهتم بعمل متابعات مكثفة للأحداث وإشباع احتياجات القارئ، سواء بالكلمة المكتوبة أو المصورة.

الزيارة تهدف إلى تفعيل خطة الأنشطة الطلابية

من جانبها، أكدت الدكتورة مهيرة عماد، منسقة شعبة اللغة الإنجليزية، على أن الزيارة تأتي في إطار تفعيل خطة الأنشطة الطلابية للشعبة تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز السيد، عميد الكلية، وحرص الشعبة على استفادة الطلاب من الخبرات العملية في مجال الصحافة والإطلاع على أحدث المستجدات الرقمية التي تهتم المؤسسة بتفعيلها في تغطيتها للأحداث الجارية.