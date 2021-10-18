اليوم.. الانتهاء من تدريب معلمي اللغة الإنجليزية على مناهج رابعة ابتدائي

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدريب المعلمين على المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي، لتعريفهم بمناهج كل مادة، وتوعيتهم بالطريقة المثالية للشرح وتقديم المنهج بشكل علمي للأطفال، دون تعقيد أو تعجيز.

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم الانتهاء اليوم، من تدريب معلمي وموجهي اللغة الإنجليزية علي نظام التعلم الجديد للصف الرابع الابتدائي، مؤكدة أن هذا التدريب استكمالا للجهود التي يتم بذلها بخطة تدريب جديد لمعلمي الصف الرابع الابتدائي.

تدريب المعلمين بقاعات الفيديو بالمديريات التعليمية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، خلال الخطاب المرسل للمديريات التعليمية، أن هذا التدريب سيتم بقاعات الفيديو الافتراضي بمديريات التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يتم اختيار مجموعة من معلمي الصف الرابع الابتدائي؛ لتدريبهم أولا من خلال المتخصصين الذين وضعوا المناهج الجديدة، وبعدها يقوم من خضعوا للتدريب، لتنظيم حلقات تدريبية في المحافظات مع باقي المعلمين الموكل لهم تدريس المناهج.

وأكدت وزارة التعليم، أن التدريبات تهدف إلى تعريف المعلمين بأحدث الأساليب التربوية في الشرح وتقديم المعلومة والتعامل مع ضعاف المستوى، باعتبار أن المعلم حلقة الوصل بين المتلقي «الطفل» وواضع المنهج.

الانتهاء من تدريب المعلمين على أنشطة التوكاتسو

وقامت وزارة التعليم خلال الفترة الماضية بتدريب المعلمين على أنشطة «التوكاتسو» والتي يتم تطبيقها في جميع المدارس الحكومية والخاصة، والتي تهدف إلى تنمية مهارات الطالب في الريادة والاعتماد على النفس وتشجيعه على إنجاز العديد من المهام داخل الفصل.

كما استهدف التدريب على تعريف المعلمين كيفية تفعيل أنشطة «التوكاتسو»، وأهدافها وطرق تفعيلها داخل الفصل، مؤكدة أن هذه الأنشطة تحول دور المعلم من مدرس إلى ميسر، فلم يعد دور المعلم مجرد تعليم المعارف والمفاهيم الصحيحة، ولكن تسهيل التعلم الاجتماعي والشعوري للتلميذ من خلال التجربة والخطأ.