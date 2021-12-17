وفاة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم

غيب الموت رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم مؤسس «مجموعة ماجد الفطيم»، وصاحب واحدة من أكبر السلاسل التجارية في الشرق الأوسط، منذ قليل.

ونعى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الفطيم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها، وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع».

وأضاف: «آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

ونعى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رجل الاعمال الإماراتي ماجد الفطيم.

ونشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام إعلان عزاء الراحل، وكتب: إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ من الدنس.

وعقب إعلان وفاة ماجد الفطيم تداول كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة للشيخ محمد بن راشد تغريدة تعود إلى يوم 18 سبتمبر الماضي كتب فيه عن رجل الأعمال الراحل: "أعلن الأخ ماجد الفطيم اليوم عن توفير 3000 وظيفة للمواطنين.. له منا الشكر والتقدير .. هناك شركات شريكة في الوطن … وشركات تريد فقط الأخذ من الوطن … وجهنا الحكومة بأن تكون لشركات ماجد الفطيم أولوية وأفضلية في العقود الحكومية. وكانت مجلة فوبس الدولية الشهيرة صنفته كثالث قائمة أثرياء العرب خلال عام 2021.

واشتهر رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم بأعماله الخيرية، وتوفير مجموعته لآلاف الوظائف للشباب العربي، فضلا عن مشروعاتها الاقتصادية والاستثمارية الضخمة.

كما نعاه المعلق الرياضي الإماراتي عامر المري عبر حسابه على تويتر وكتب: ‏لا حول ولا قوة الا بالله .. ماجد الفطيم أحد أبناء الامارات البارين وصاحب الأيادي البيضاء في عدة مجالات في ذمة الله وسيوارى الثرى الليلة في دبي, مضيفا: خالص التعازي والمواساة لاهله وذويه وتغمده الله بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون.