مصرع شخص وإصابة 2 في حادثين على طريق الساحل الشمالي

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين إثر وقوع حادثين في الساحل الشمالي على طريق «الإسكندرية - مطروح» الساحلي الدولي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثين، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفيات المختصة، وإخطار اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

مصرع وإصابة شخصين في تصادم الساحل الشمالي

ونقلت الإسعاف جثة المتوفى ومصاب إلى مستشفى برج العرب، اليوم الجمعة، عقب وقوع حادث تصادم سيارتي نقل على طريق «إسكندرية - مطروح» في الساحل الشمالي بنطاق مركز ومدينة الحمام، وجرى وضع جثة ضحية الحادث بثلاجة الموتى في مستشفى برج العرب، وتقديم العلاج للمصاب ويدعى «سعيد خ.ع»، 43 سنة، مقيم في أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتبين بعد توقيع الكشف عليه إصابته باشتباه كسر في عظمة الترقوة الجهة اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

إصابة مقاول بحادث انقلاب سيارة في الساحل الشمالي

وفي واقعة أخرى، شهد الساحل الشمالي انقلاب سيارة مما أدى إلى إصابة شخص يدعى «علي ش م ع»، 52 سنة، مقاول من العلمين، وجرى نقله بالإسعاف إلى مستشفى الحمام المركزي، وبالكشف عليه تبين أنه يعاني من اشتباه كدمات متفرقة بالجسم والصدر والظهر، وجاري استكمال الكشوفات الطبية له وتقديم العلاج اللازم.

تحررت المحاضر اللازمة، وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وتولت النيابة التحقيق.

انقلاب سيارة على طريق الحمام

جدير بالذكر أن طريق «الحمام - بنجر السكر» شرق مطروح، شهد اليوم وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، وأصيب خلاله شخصين وجرى نقلهما إلى مستشفى الحمام المركزي، وجاري خضوعهما للعلاج.