عاجل.. المطربة سمر تتعرض لحادث مروّع بطريق الساحل الشمالي

تعرضت المطربة سمر لحادث بسيارتها على طريق الساحل الشمالي منذ عدة ساعات؛ ما أدى إلى تحطم سيارتها بالكامل، وإصابتها، ومن كان معها في السيارة بإصابات خطيرة.

وتم نقل المطربة سمر، ومن كان معها في السيارة، إلى أقرب مستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم، وأصيب بكسر في الذراع وشرخ في الظهر، الأمر الذي يستدعي إجراءها لعملية جراحية، وانتقل فريق من المباحث ورجال المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره، وتم تحرير محضر بالواقعة واخترت النيابة.

ومن ناحية أخرى، وقع منذ قليل حادث سير في منطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، وتحديدًا قبل مطلع كوبري الدقي للقادم من اتجاه وزارة الزراعة وشارع البطل أحمد عبد العزيز، إلى اتجاه جامعة القاهرة وميدان الجيزة، وكانت سيارة قادمة من الاتجاه سالف الذكر، وقامت بدهس سيدة كانت تحاول عبور الشارع، ما أسفر عن إصابتها.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وكذلك تم التحفظ على قائدة السيارة بعد نقل المصابة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.