قيس سعيد يهنئ الشعب التونسي بالذكرى الحادية عشرة للثورة

توجه الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، بالتهاني إلى الشعب التونسي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للثورة التي كانت صعودا شاهقا في التاريخ.

وأكد سعيد، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، على أن المسار لابد أن يتواصل داخل مؤسسات الدولة، وفي ظل تشريعات جديدة يستعيد بها الشعب حقوقه كاملة في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية.

وأشار سعيد إلى أن السنوات التي مضت كانت سنوات فرز حقيقي ظهر فيها الذي اصطف إلى جانب الشعب والذي ما زال للأسف يراوده أمل يائس في العودة إلى الوراء.

سعيد: مطالب الشعب التونسي يجب أن تبقى أمانة نحملها جيلا من بعد جيل

وأضاف «لا يمكن بهذه المناسبة إلا أن نستحضر ذكرى الشهداء الأبطال الذين ارتفعت أرواحهم إلى الرفيق الأعلى وهم ينادون بحقهم في الحياة، كما لا بد أن نستحضر أيضا آلام الجرحى الذين ما زالت جروح بعضهم تنزف إلى حد اليوم».

ولفت الرئيس التونسي إلى أن أرواح الشهداء وآلام الجرحى ومطالب الشعب التونسي يجب أن تبقى أمانة نحملها جيلا من بعد جيل، لأننا باقون على العهد ولن نتراجع في ما عاهدنا الله والشعب عليه.