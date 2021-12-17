أسعار وتجهيزات سيارة «اوكتافيا 2022» في مصر بعد تصدرها قائمة تراخيص «سكودا»

تصدرت سيارة «سكودا أوكتافيا» قائمة تراخيص سيارات العلامة التشيكية بنحو 171 سيارة، بحسب البيانات الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر، بعدما بلغ إجمالي السيارات المرخصة من العلامة التجارية «سكودا» في مصر، نحو 459 مركبة، في مختلف وحدات المرور خلال شهر نوفمبر الماضي.

وخلال السطور التالية يرصد «الوطن» قائمة الأسعار الرسمية، وأهم التجهيزات ومواصفات سيارة «سكودا اوكتافيا» موديل العام 2022، حسب المعلن من الوكيل المحلي لها في السوق المصري.

قائمة أسعار سكودا أوكتافيا 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر السوق المحلي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 430 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 490 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 530 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 685 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على إصدارين من المحركات:

- الإصدار الأول، رباعي الاسطوانات، بسعة 1.4 لتر 1400 سي سي، وينتج قوة قدرها 150 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ساعة في غضون 9 ثوانِ؛ وتستهلك متوسط 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم، وتصل السرعة القصوى للسيارة 223 كم/ساعة.

- الإصدار الثاني، رباعي الأسطوانات، بسعة 2.0 لتر 2000 سي سي، وينتج قوة قدرها 245 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 370 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ساعة في غضون 6.7 ثانية؛ وتستهلك متوسط 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم، وتصل السرعة القصوى للسيارة 218 كم/ساعة.

أبعاد السيارة

تتوافر السيارة بأبعاد «4689 ملم الطول، 1829 ملم العرض، 1470 ملم الارتفاع، 2686 ملم طول قاعدة العجلات، 128 ملم ارتفاع السيارة عن الأرض».

تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 600 لتر، وسعة خزان الوقود 45 لتر.

وسائل الأمان والتجهيزات

تعتمد السيارة على عدة وسائل الأمان وتجهيزات مختلفة من بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD مع أنظمة مساعدة الفرامل BA، ونظام الثبات الإلكتروني، و فرامل يد كهربائية، جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، حساسات خلفية، مثبت سرعة، بخاصية المساعدة في الركن، و زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ونظام الدخول الذكي، وتطعيمات خارجية من الكروم، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق».