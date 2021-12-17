الاتحاد الأوروبي: إعلان قيس سعيد الجدول الزمني للإصلاحات «مرحلة مهمة»

اعتبر الاتحاد الأوروبي، اليوم، أن إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، 13 ديسمبر الجاري، الخاص بمواعيد سياسية مهمة في البلاد؛ ومنها إجراء انتخابات تشريعية، يعد مرحلة مهمة نحو استعادة الاستقرار والتوازن المؤسساتي.

وجاء في البيان الصادر باسم الاتحاد الأوروبي، أن نجاح هذا المسار يبقى مرتبطا بالطرق الملموسة لتطبيقها وخاصة رسوخها في القيم والمبادئ الديمقراطية، وأيضا لشموليتها وشفافيتها.

الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لتونس في مواجهة الأزمات

وجدد التكتل الأوروبي، حسبما ذكرت الإذاعة الوطنية التونسية، دعمه لتونس في مواجهتها لأزمة وبائية واجتماعية واقتصادية شاملة في البلاد، ودعمه لها في إطار مناقشاتها مع الشركاء الماليين الدوليين.

ومن جهة أخرى، أكد الاتحاد الأوروبي عزمه دعم تونس كشريك مقرب على طريق توطيد الديمقراطية، في وقت يدعى فيه الشعب التونسي إلى اتخاذ قرارات سيادية ذات أهمية كبيرة.

الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية احترام المكتسبات الديمقراطية

وقال الاتحاد، إنه يتابع باهتمام الوضع في البلاد، مذكرا بأهمية احترام المكتسبات الديمقراطية والفصل بين السلطات وسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية لجميع التونسيين؛ لضمان استقرار البلاد وازدهارها.

وأعلن الرئيس قيس سعيد، مساء 13 ديسمبر الجاري، في خطاب توجه به إلى الشعب، عن جملة من الإجراءات من بينها تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022، واستفتاء على جملة من الإصلاحات في يوليو 2022، وإطلاق استشارات بشأن الإصلاحات المطلوبة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تتولى التأليف بين مجمل المقترحات، والنظر في العديد من الإصلاحات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها.