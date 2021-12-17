تحذير من تناول بذور 7 فواكه.. سامة وتؤدي إلى الوفاة

بعض الأشخاص يكسرون بذور العديد من الفواكه ووضعها على الطعام، والبعض الآخر يستخدم بعض الأوراق لعمل الشاي أو رغبة في إضافة نكهات للشاي، لكن بذور بعض من هذه الفواكه تحتوي على سموم وقد تؤدي إلى السكتة القلبية والوفاة، وفقاً لما أوضحته الدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

أستاذ سموم تحذر من تناول بذور 7 فواكه

وحذرت «مها» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» من تناول 7 أنواع من بذور الفواكه، وهي كالتالي: المشمش، والتفاح، والبرقوق، والخوخ، والكراز، والمندرين، والكمثرى، مؤكدة أن تناول الفاكهة نفسها غير سام على الإطلاق، ولكن تناول بذور هذه الفاكهة لاستخدامها في الطعام أو عمل الشاي أو إضافة نكهة له هو ما يُسبب ضررا كبيرا على صحة الشخص.

وأشارت أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية إلى أنه في حال تناول بذور تلك الفاكهة دون تكسيرها، وعلى سبيل المثال ابتلاعها بالخطأ، فلن يُصاب الشخص بالتسمم، موضحة أنه حين كسر البذرة وتناول محتواها، تيبب تسمما بسم «السيانيد» وهو عبارة عن سم قاتل، ويحتاج الشخص لتناول أعداد كبيرة منها من أجل أن يحدث تسمم، مشيرة إلى أن هذا النوع من السم خطير وقاتل.

وأوضحت «مها» أبرز الأعراض ومنها الضعف العام، والصداع، والدوخة، وآلام بالبطن، والقيء، والغثيان، والغيبوبة، وضيق في التنفس، وقد يؤدي هذا النوع من السُم إلى انخفاض ضغط الدم والسكتة القلبية، ووفاة الشخص.

مها: يجب توجه المريض على الفور إلى المستشفى ودخول الرعاية المركزة

وتنصح «مها» من يتناول بذور هذه الفواكه وتظهر عليه هذه الأعراض أن يتجه على الفور إلى أقرب مستشفى، ويتم التعامل معه من جانب المستشفى بدخوله غرفة الرعاية المركزة على الفور ووضعه على جهاز تنفسي، قائلة: «معظم الحالات اللي بتيجي المستشفى مصابة بالسم ده بتبقى حالتها صعبة جدا ولازم تدخل الرعاية المركزة عشان نلحقها، وفي حالات كتيرة للأسف مش بتيجي حالتها متدهورة وبتتوفى».