قطر تعلن إصابة 4 أشخاص بـ أوميكرون.. قادمين من الخارج

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 4 حالات إصابة بمتحور أوميكرون أحدث سلالات فيروس كورونا الذي تم اكتشافه مؤخرا في جنوب أفريقيا، وبات يثير قلق العالم كله مع تسارع معدلات الإصابة به، ما دفع بعض الدول إلى فرض قيود على حركة السفر.

وذكرت وزارة الصحة القطرية، أن حالات الإصابة الأربع التي تم اكتشافها كانت لقطريين ومقيمين عائدين للدولة بعد سفرهم للخارج، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم عن وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

مصابو أوميكرون خضعوا للحجر الصحي

وأضحت الوزارة، أن المصابين الأربعة كانوا يتبعون متطلبات الحجر الصحي المحددة، ولم تتطلب حالة أي منهم الدخول للمستشفى، وأشارت إلى استمرارهم في الحجر الصحي حتى يتم شفاؤهم وتظهر نتائج فحوصاتهم.

وقالت وزراة الصحة القطرية، إن 3 من الأفراد الأربعة المصابين بمتحور أوميكرون تلقوا بالفعل جرعتين من لقاح كورونا، ومر على تلقي الجرعة الثانية أكثر من 6 أشهر، بينما كانت حالة واحدة لم تتلق اللقاح.

الصحة القطرية تحث المواطنين على تلقي اللقاح

وحثت وزارة الصحة القطرية، أفراد المجتمع على القيام بدورهم في مكافحة جائحة فيروس كورونا؛ من خلال تلقي التطعيم، وكذلك الجرعة المعززة من اللقاح بمجرد أن يكونوا مؤهلين لتلقيها.

كما دعتهم إلى سرعة إجراء الفحوصات حال الاشتباه في ظهور أعراض وعلامات الإصابة بالفيروس، والالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من كورونا التي أقرتها الدولة خصوصا مع وجود متحور أوميكرون.

196692 شخصا تلقوا الجرعة المعززة في قطر

وتلقى 196692 شخصا في قطر حتى الآن، الجرعة المعززة من لقاح كورونا بصورة آمنة، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بأعراض جانبية خطيرة، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وتتوفر الجرعات المعززة من لقاح كورونا لأي شخص تلقى الجرعة الثانية من اللقاح قبل أكثر من 6 أشهر.