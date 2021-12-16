انحسار المخاوف من «أوميكرون» تؤدي لخسائر في سندات الخزانة الأمريكية

سجلت أسعار سندات الخزانة الأمريكية، تراجعات حادة منذ بداية الأسبوع الجاري، بضغوط من مخاوف المستثمرين بشأن متحور أوميكرون.

ووفقاً لتقرير عن أداء الأسواق العالمية خلال الأسبوع، صادر عن البنك المركزي، اليوم، فإنَّه تم التوصل إلى أنَّ أعراض المتحور الجديد، أوميكرون، أقل حدة مما كان يعتقد في البداية، وبالتالي انعكس على أداء المتعاملين بمزيد من الثقة في الاحتياطي الفيدرالي، بعدم تأخره في تشديد سياسته النقدية.

تحسن شهية المستثمرين بأسواق المال تمني السندات الأمريكية بالخسائر

وتابع تقرير المركزي، أن خسائر سندات الخزانة الأمريكية تفاقمت خلال بقية الأسبوع، بعد تحسن الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين، وذلك بعد تصريح شركة فايزر حول فعالية الجرعة المعززة ضد متحور أوميكرون.

ومن الجدير بالذكر، أن سندات الخزانة سجلت مكاسب متواضعة خلال نهاية الأسبوع، لتعكس بعض الخسائر السابقة، بعد أن جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات.

وتجدر الإشارة، إلى أن عوائد السندات لأجل عامين، ارتفعت إلى 0.692% يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى لها منذ 4 مارس 2020.

وأضاف المركزي في تقريره الأسبوعي، أنه على صعيد الأسواق الناشئة، حقق مؤشر مورجان ستانلي للعملات مكاسب خلال تداولات الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة 0.10%.

سوق العملات يتباين.. والليرة التركية تتراجع 1.26%

أما بالنسبة للعملات التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، فأنهت تداولات هذا الأسبوع، بإغلاق متباين، بقيادة الليرة التركية، حيث تراجعت بنسبة (-1.26%) على الرغم من تجديد البنك المركزي القطري لاتفاقية تبادل عملات بقيمة 15 مليار دولار مع نظيره التركي لثلاث سنوات أخرى، إذ أعاد أردوغان التأكيد على التزامه بخفض سعر الفائدة، مصرحًا أنه يجب أن يتحلى الأتراك بالصبر والثقة تجاه النموذج الاقتصادي الجديد لحكومته.

فيما شهدت العملة تراجعًا على الرغم من تدخل البنك المركزي في سوق العملات الأجنبية لدعم العملة يوم الجمعة وذلك للمرة الثالثة في 10 أيام.

كذلك، أنهت الليرة التركية تداولات الأسبوع على انخفاض، لتسجل بذلك أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 13.8783 ليرة / دولار.

كما جاءت الروبية الهندية كثاني أسوأ أداء هذا الأسبوع، حيث تراجعت العملة (-0.81%)، بعدما أبقى البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير على الرغم من ارتفاع التضخم في البلاد.

ومن ناحية أخرى، سجل البيزو المكسيكي أفضل أداء هذا الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة +1.87% مع بدء انحسار المعنويات السلبية الناتجة عن انتشار متحور أوميكرون.

وكان البيزو الكولومبي ثاني أفضل أداءً هذا الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة (+1.70%) بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط هذا الأسبوع.