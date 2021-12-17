وزير الصحة بجنوب أفريقيا: قد نكون وصلنا ذروة موجة «أوميكرون»

أعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا انخفاض معدل دخول المستشفيات للمصابين بفيروس كورونا بنحو 91% في الأسبوع الثاني من موجة العدوى الحالية بمتحور «أوميكرون»، مقارنة بالأسبوع نفسه من الموجة الثالثة، وفق ما نقلته وكالة «بلومبرج»، في وقت يثير المتحور الجديد قلق العالم، وسط توقعات بأن تكون الموجة الحالية بلغت ذروتها.

ووفقا لوزير الصحة في جنوب أفريقيا «جو بهلا»، تم إدخال 1.7٪ فقط من إصابات فيروس كورونا التي تم تحديدها في الأسبوع الثاني من الموجة الرابعة من الإصابات إلى المستشفى، مقارنة بـ 19٪ في نفس الأسبوع من الموجة الثالثة، التي كانت مدفوعة من متحور دلتا.

توقعات بوصول موجة كورونا الحالية في جنوب أفريقيا إلى ذروتها

ورغم ذلك، قال وزير الصحة في جنوب إفريقيا، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن «الحالات الجديدة في ذلك الأسبوع من الموجة الحالية، مدفوعة بمتغير أوميكرون كانت 20000 حالة في اليوم، مقارنة بـ 4400 في نفس الأسبوع من الموجة الثالثة».

وتوقع وزير الصحة إن تكون هذه الموجة بلغت ذروتها، كما أظهرت البيانات المقدمة في المؤتمر الصحفي أن الإصابات في المقاطعة الشمالية الغربية قد تكون أيضًا في ذروتها.

بداية ظهور متحور أوميكرون الذي يثير قلق العالم

وكانت جنوب أفريقيا أعلنت في الرابع والعشرين من نوفمبر اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا، وقالت السلطات الصحية هناك لاحقا إنها تنتشر بشكل أسرع من متحور دلتا.

وبعد أن أبلغتها السلطات الجنوب أفريقية به، وصفت منظمة الصحة العالمية وقتها المتحور الجديد بـ «المقلق»، وأطلقت عليه أوميكرون، في وقت لجأت كثير من دول العالم إلى الإغلاق أمام القادمين من عدد من الدول الأفريقية.

إلا أن السلطات في جنوب أفريقيا أبدت امتعاضها حيال إغلاق بعض الدول أبوابها أمام القادمين منها، واعتبرت أن ذلك نوعا من النفاق، على حد وصف أحد المسؤولين هناك.