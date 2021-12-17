مستشار الصحة العالمية يوضح طرق الوقاية من المتحور أوميكرون

قال الدكتور جمال عصمت، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة، ومستشار منظمة الصحة العالمية، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» يعد من أكثر المتحورات انتشارا التي طرأت على الفيروس منذ انتشاره، ورغم الانتشار السريع للفيروس إلا أن أعراضه ليست بالخطورة التي يمكن أن تسببها بعض المتحورات الأخرى.

كيفية تجنب الإصابة بمتحور أوميكرون

وأضاف عصمت في تصريحات لــ«الوطن»، أن هناك العديد من الطرق للوقاية من المتحور الجديد «أوميكرون»، وذلك من خلال التدابير الوقائية والحصول على اللقاح من خلال أي نوع من اللقاحات وحتى أن كان المتحور الجديد للمتحور يقلل من فاعليتها فلابد من الحصول على اللقاح لتقليل على أي أعراض جانبية من المتحور الجديد.

أهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وتابع مستشار الصحة العالمية، أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ستكون حل مناسب لتنشيط جهاز المناعة والعمل على فاعلية الأجسام المضادة بالجسم للوقائية من العدوى بالمتحور الجديد، لافتا أن الجرعة الثالثة لتنشيط الجهاز المناعي والوقاية من خطورة أي مضاعفات جانبية.

تحورات جديدة من كورونا الفترة المقبلة

وأكد «عصمت»، على أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من المتحورات التي يمكن أن تطرأ على فيروس كورونا، لافتا أن تطوير اللقاحات أصبح ضرورية حتمية من أجل مواجهة التغيرات التي تظهر على المتحورات الجديدة للفيروس مع الأخذ في التوزيع العادل للقاحات لكافة الشعوب من أجل السيطرة على الوباء.

أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية

وأوضح مستشار الصحة العالمية، أن جميع اللقاحات ذات فاعلية ولكنها تتفاوت نسبيا من لقاح لآخر ولكن جميع اللقاحات تقى من الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الالتزام بكافة التدابير الوقائية والتي تتمثل في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، التباعد الجسدي والبدني، التواجد في أماكن تهوية جيدة».