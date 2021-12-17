رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تشهد تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الجمعة، عددًا من قيادات الكنائس الأجنبية في مصر.

رحب رئيس الإنجيلية بالسادة الضيوف، معبرًا عن سعادته بالزيارة وأهمية الحوار المشترك، كما قدم عرضًا لنشاط الطائفة الإنجيلية خلال الفترة السابقة، من افتتاحات الكنائس الجديدة، وتقنين أوضاع الكنائس وتجديدها، ونشاط رسامة شيوخ وقسوس جدد في جميع أنحاء الجمهورية.

نهضة شاملة اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية

وقال رئيس الإنجيلية: «إن مصر تشهد تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة، وتخطو خطوات جادة في اتجاه احترام التعددية»، مؤكدًا: «العيش المشترك في مصر حالة هامة يعيشها المجتمع وتؤيدها وتعززها الدولة المصرية في المرحلة الحالية، في إطار نهضة شاملة اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية».

تطورات الإيجابية تحدث في مصر

من جانبهم أعرب الضيوف عن سعادتهم باللقاء، مؤكدين متابعتهم جميع التطورات الإيجابية التي تحدث في مصر بشكل مستمر، وارتباطهم الكبير بالمجتمع المصري، ومسؤوليتهم في نقل الصورة الحقيقية التي تعيشها مصر، في مرحلة جديدة وقوية تنهض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.