دورة تدريبية عن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الإعلام غدا

تنطلق أكبر دورة تدريبية في مقر فرع نقابة الصحفيين بالإسكندرية، غدًا السبت، التي تنظمها لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب.

ومن جانبه، أكد حماد الرمحي رئيس لجنة التدريب، أن الدورة المتقدمة التي تنظمها نقابة الصحفيين بالإسكندرية، تدور محاورها حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الصحافة والإعلام، لتتناسب مع مهارات الزملاء الصحفيين بالإسكندرية.

وأضاف الرمحي، أن الدورة تضم 4 دورات تدريبية يقوم بها نخبة متميزة في التدريب الصحفي والإعلامي، وذلك على النحو التالي:

الدورة التدريبية الأولى حول مهارات الكتابة الصحفية وفنون «الديسك» للكاتب الصحفي القدير محمد الدسوقي، وتشمل:

مهارات الكتابة الصحفية

أساليب كتابة الفنون الصحفية «الخبر والتقرير والتحقيق والفيشتر».

أساليب معالجة الأخطاء اللغوية.

أساليب معالجة أخطاء الصياغة الصحفية ومهارات احتراف «الديسك».

مهارات كتابة العناوين الصحفية.

أما الدورة الثانية فهي دورة مهارات الكتابة الرقمية ومحركات البحث «SEO»، تحت إشراف الكاتب الصحفي وخبير الصحافة الرقمية وتصميم وتطوير المواقع الإخبارية محمد الضبعان.

وتساعد هذه الدورة، الصحفي على اكتساب مهارات الكتابة الرقمية باحترافية في المواقع الإلكترونية؛ لضمان توصيل الرسالة الصحفية لأكبر قطاع من الجمهور، وتشمل المحاور التالية:

قواعد الكتابة الرقمية للمواقع الإلكترونية.

مهارات الكتابة المتوافقة مع محركات البحث «SEO».

المعايير الأساسية لتصدر محركات البحث.

أما الدورة الثالثة؛ فهي دورة مهارات التسوق الإلكتروني: تحت إشراف الكاتبة الصحفية وخبيرة التسويق الإلكتروني شيرين عجمي.

وتهدف الدورة إلى تعلم مهارات تسويق الموضوعات الصحفية، وضمان انتشارها ووصولها لأكبر عدد من المشاهدين، وتحقيق الأرباح من جمهورها.

كما تشمل الدورة المحاور التالية:

مهارات التسويق الإلكتروني

أنواع وطرق وأساليب السويق الإلكتروني.

مهارات استخدام منصات التواصل الاجتماعي في التسويق الإلكتروني.

تعلم تقنيات التسويق الإلكتروني «الإنفوجراف، والفيديوجراف، والفوتو شوب، والمونتاج».

مهارات صناعة وقيادة الترند.

أما الدورة الرابعة فهي دورة تقنيات الواقع المعزز والعالم الافتراضي والربط بينها وبين الصحافة الورقية والإلكترونية، تحت إشراف خبيرة الإعلام والذكاء الاصطناعي الإعلامية رضا الكرداوي.

وتضم الدورة العديد من المحاور من أهمها: مهارات وتقنيات الواقع المعزز في الصحافة والإعلام.

مهارات صناعة نماذج الواقع المعزز وربطها بالصحافة الورقية.

مهارات صناعة الصور والفيديوهات والمجسمات «3D»، وغيرها من المهارات والتقنيات المستخدمة في صحافة الذكاء الاصطناعي.