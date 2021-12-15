نقابة الصحفيين تفتح باب التسجيل لصرف إعانة لأعضائها المتعطلين عن العمل

وافق مجلس النقابة في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021، على الاقتراح المقدم من الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بتنظيم وتوسيع استفادة الزميلات والزملاء المتعطلين عن العمل لأسباب مختلفة، من إعانة البطالة التي تقدمها النقابة.

المستحقين لإعانة البطالة من الصحفيين

وأوضحت النقابة في بيان عنها اليوم، أنّ الاقتراح يتضمن استمرار الصرف للزميلات والزملاء المشمولين بإعانة البطالة حاليا، بنفس القيم المقررة لكل منهم، حتى انتهاء تنظيم شمولها لمستحقيها جميعا، وفتح الباب للزميلات والزملاء المستحقين للإعانة وغير المشمولين بها حاليا، للتقدم لتسجيل أسمائهم بمكتب النقيب في الفترة من 16 ديسمبر 2021 وحتى 16 يناير 2022، والتوقيع على الإقرار الذي أقره مجلس النقابة.

وأشارت نقابة الصحفيين، إلى أنّ من يرغب من الزملاء المشمولين حاليا بإعانة البطالة في الاستمرار بتقاضيها، توقيع نفس الإقرار السابق الإشارة إليه خلال نفس الفترة المشار إليها سابقا بمكتب النقيب، وفق ما أقره مجلس النقابة بالإجماع، على أن يتم إرسال الكشف النهائي للمتقدمين للحصول على إعانة البطالة.

إجراءات صرف إعانة البطالة للصحفيين

وذكرت نقابة الصحفيين، أنّه يتم مراجعة البيانات لضمان وصولها لمستحقيها إلى جهتين هما «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي»، لمعرفة الوضع التأميني للمتقدمين، و«المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، لمراجعة أسماء المتقدمين على ما لديه من كشوف لهيئات التحرير والعاملين بالصحف والمواقع الإلكترونية والمحطات التليفزيونية والمطبوعات الأجنبية المرخص لها بالصدور في مصر.

وأكد البيان الصادر عن نقابة الصحفيين، أنّ مجلس النقابة سيجتمع خلال فترة وجيزة بعد انتهاء مدة التقديم المشار إليها، لإقرار الكشف النهائي للمستحقين لإعانة البطالة والقيمة الجديدة الموحدة لها، بنسبة زيادة سبق ووعد بها النقيب وسيطرحها على المجلس لإقرار قيمتها النهائية، على أن يتم تطبيقها فور إقرارها.