قصواء الخلالي تستعرض أهمية كتاب «مصانع النبات» للأطفال

استعرضت الإعلامية قصواء الخلالي، كتاب «مصانع النبات»، خلال فقرة أدب الأطفال، من حلقة اليوم، الجمعة، من برنامج «في المساء مع قصواء»، عبر قناة «cbc»، مشيرةً إلى أنه من الكتب المبسطة المتاحة في دار المعارف المصرية.

الخلالي: هذا الكتاب يعرف الأطفال على التفاصيل الخاصة بالنباتات والحيوانات من حولهم

وقالت الخلالي، إن هذا الكتاب يعرف الأطفال على التفاصيل الخاصة بالنباتات والحيوانات من حولهم، منها كيفية تشكل النباتات والفائدة من تناولها، وما تتكون منه التربة، والعمليات الحيوية التي تحدث في النباتات لكي يظهر لونها الخارجي الأخضر، بالإضافة إلى الثمار.

الخلالي تحذر من الفجوة بين القيم التي يحاول الآباء والأمهات إيصالها لأبنائهم

وفي سياق متصل بتربية الأطفال وتثقيفهم، حذرت مقدمة البرنامج من الفجوة بين القيم التي يحاول الآباء والأمهات إيصالها لأبنائهم من خلال الشرح من ناحية، والسلوكيات التي تصل إلى الأبناء من آبائهم بشكل علمي، موضحةً: «بعض الآباء ينصحون أبناءهم بعدم الكذب، بينما يطلبون منهم أن يكذبوا في أحيان أخرى، فمثلا يقول الأب لابنه لا تكذب، ولكن عندما يسأل أحد عنه يطلب من طفله أن يقول له إنه غير موجود في المنزل رغم وجوده فعلا».

وحول أهمية التعليم الأطفال فيما يتعلق بزراعة النباتات، لفتت إلى إماكينة شراء البذور التي تنمو في المنزل على غرار تجربة زراعة الفول التي كان يحصل عليها طلاب المرحلة الابتدائية، وعندها يرى الطفل النبات ينمو أمام ناظريه، وفي هذه الفترة يقرأ الأب على طفله كتاب «مصانع النبات» لشرح عملية نمو النبات لتنمية شغل التعلم والمعرفة لدى الطفل.