«الخلالي»: اللغة العربية حافظت على علوم العالم من الضياع

افتتحت الإعلامية قصواء الخلالي، حلقة اليوم الجمعة من برنامج «في المساء مع قصواء»، بأبيات من مقدمة «ألفية ابن مالك»، مؤكدةً أنها واحدة من أهم منظومات النحو في التاريخ الإنساني، وقدمت الصرف والنحو والكثير، فضلا عن توضيحها لإعراب كل الجمل التي نستخدمها توضيحا لم يأتِ به أحد من قبل في هذا السياق.

اعتماد اللغة العربية من اليونسكو

وأضافت الخلالي، خلال تقديم برنامج «في المساء مع قصواء»، عبر شاشة cbc: «ألفية ابن مالك جاءت إلينا من القرن السابع الهجري وكتبها ونظمها ووضح فيها هذا الصرف والنحو ابن مالك، الذي يعد من أحد مشاهير النحو العربي، وهذه الألفية نفتتح بها حلقتنا، لأننا نتحدث اليوم عن اللغة العربية في ذكرى اعتمادها باليونيسكو».

اليوم العالمي للغة العربية

وتابعت الإعلامية، أن اليوم العالمي للغة العربية بدأ الاحتفال به في عام 2013م، مشيرة إلى أن اللغة العربية حفظت العلوم الأوروبية بعد أن تمّ ترجمة هذه العلوم والفلسفة باللغة العربية، فضاع الكثير مما لديهم من كتب كُتبت بلغتهم الأصلية وبقي ما كتب لدينا من اللغة العربية وما تُرجم وما عُرب لدينا هو المرجع والأساس لهذه العلوم والأفكار الفلسفية الكبرى التي ظهرت في أوروبا قبل أن يأتي عصر التنوير والترجمة في بدايات العقود الهجرية، ما بين القرن السادس والقرن السابع وما قبلهما القرن الثالث والقرن الرابع وصولا إلى القرن العاشر من الهجرة، كان لدينا الكثير من الأحداث والكتب التي عربت العلوم والفلسفة حتى أصبحت هي المصدر والمرجع، أي أنها لها فضل على العالم في الحفاظ على الكثير من العلوم والفلسفة».