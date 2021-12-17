مصدر: النني يرغب في الانضمام لاتحاد جدة خلال الميركاتو الشتوي

يبحث الدولي المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال عن تحديد وجهته المقبلة خاصة وأن هناك مفاوضات من قبل نادي اتحاد جدة السعودي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم منتصف ميدان الفريق.

اتحاد جدة يفاوض النني

وكشف مصدر داخل اتحاد جدة لـ«الوطن سبورت»، عن أن محمد النني على طاولة الجهاز الفني للعميد، وهناك بالفعل مفاوضات مع علاء نظمي الموجود في السعودية في الوقت الحالي من أجل ضمه، لافتا إلى أن هناك رغبة كبيرة من قبل النني بالتواجد رفقة عميد أندية الدوري السعودي.

وكشف المصدر، أنه حدث تواصل بين أحمد حجازي قلب دفاع الفريق ومحمد النني من أجل الحديث معه عن الأجواء في الدوري السعودي وكذلك الأجواء داخل الفريق وتغيير النادي بشكل كبير من الناحية المادية وكذلك من ناحية العناصر خاصة بعد ضم المغربي عبدالرزاق حمدالله في صفقة من العيار الثقيل.

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