أستاذ موسيقى: بيتهوفن كان علامة فارقة بين العصرين الكلاسيكي والرومانسي

قال الدكتور مدحت عبد السلام، العازف والموسيقي وأستاذ الموسيقي بمعهد الكونسرفتوار، إنه بدأ حياته الموسيقية في مصر بالمعهد العالي للموسيقى «الكونسرفتوار»، وقبيل نهاية دراسته ونظرا للمدرسين الروس الذين تركوا مصر اضطر وأصدقاؤه للذهاب إلى أوروبا من أجل الدراسة، «روحت ألمانيا درست 3 سنوات وبعدها توجهت إلى سويسرا واشتغلت هناك».

عبد السلام: عزفت مع شادية واتبسطت مني

وأضاف «عبد السلام»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة «CBC»، أنه في أعقاب ذلك عاد إلى مصر ليحصل على البكالوريوس ويسافر مرة أخرى من أجل العمل في أكبر أوركسترا بالجزء الفرنساوي في سويسرا، «لما كنت لسة طالب عزفت موسيقى عربي وكنت في فرقة المرحوم حمادة النادي وعزفت من السيدة شادية واتبسطت مني، وكانت حاجة كبيرة جدا بالنسبة ليا».

عبدالسلام: الصغيرين بنتجنب نديهم موسيقي بيتهوفن بدري

وأوضح أن العزف لمقطوعات بيتهوفن إحدى أصعب النوتات الموسيقية التي يخشى الكثيرون من المغامرة في العزف عليها، لأن الملحن حينها يغامر بمستقبله، «مش هيقدر يعملها بالمستوى المطلوب، وللصغيرين بنتجنب نديهم موسيقي بيتهوفن بدري، وبنستى شوية لما يكبروا علشان يستوعبوا الموسيقى اللي جواها».

وأكد أن بيتهوفن كان علامة بارزة وكان آخر المؤلفين الكلاسيكيين، وهو من أنهى العصر الكلاسيكي وبدأ العصر الرومانسي وكان أحد العلامات البارزة والفارقة في مشواره الفني، وفند: «من الحجات المميزة أنه وفي سن الـ27 سنة بدأ يفقد السمع، وبالرغم من كده عمل حجات رائعة بعد ذلك وأخرها السيمفونية السابعة اللي هو مسمعهاش ولكنه تحسسها بالاهتزازات».