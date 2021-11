ما السر وراء مقتل 8 أشخاص وإصابة 25 بمهرجان موسيقي بهيوتسن؟ (فيديو)

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، أنّ 8 أشخاص لقوا مصرعهم أثناء حضورهم مهرجان «أستروورلد» الموسيقي في مدينة «هيوستون» بولاية «تكساس» الأمريكية، والذي شارك فيها نحو 50 ألف شخص، ويأتي ذلك بعد الإزدحام والتكدس الشديد داخل مقر الحفل.

وقال عمدة مدينة «هيوستون»، سيلفيستر تيرنر، خلال مؤتمر صحفي بشأن الحادث، أن أعمار المتوفين في حادث «تكساس» تتراوح بين 14 و 27 عاما، كما تم نقل 25 شخصا إلى المستشفى جراء إصاباتهم في الحادث.

وصرح أن التزاحم لحضور حفل المغني الراب الأمريكي «ترافيس سكوت»، بدأ في تمام التاسعة مساء أمس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وأكد «تيرنر»، أن الحاضرين بالحفل تكدسوا في اتجاه مقدمة المسرح قبل بدء الحفل، بما تسبب في حالة ذعر وبعض الإصابات.

وذكرت وكالة الأنباء «رويترز»، أن رئيس شرطة هيوستن، تروي فينر، قال أن إدارته باشرت التحقيق في دوافع قتل ومخدرات، و ذلك بسبب أن بعض التقارير تفيد بأن واحدا من الجمهور كان يحقن الحضور بالمخدرات، ومن جانبه، قال مدير محطة إطفاء الحرائق في المدينة، صمويل بينا، إن سبب الوفيات غير معروف حتى الآن.

كما أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم، عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين في حوادث إطلاق نار منفصلة في عدة أنحاء بمدينة «نيويورك».

ووفقا لما نقلته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، أن رجال الشرطة عثروا على رجل في شارع «ميلر» ببلدة «بروكلين» مصابا بعدة رصاصات، وتوفي اليوم في مركز مستشفى بروكديل الطبي إثر إصابته أمس.

وفى سياق متصل، عثرت الشرطة الأمريكية على رجل آخر مصاب برصاصة بالقرب من بلدة «برونكس»، وأعلنت وفاته أيضا في مركز لينكولن الطبي، كما شهدت بلدة «برونكس» حوادث إطلاق نار عدة خلال الأيام الماضية، حيث أعلنت الشرطة عن إصابة شاب يبلغ من العمر 20 عاما، بإطلاق ناري وتم نقله إلى مستشفى برونكس لتلقي العلاج، وأصيب آخر برصاصتين في تبادل إطلاق النار بالغ من العمر 30 عامًا.

It's not a panic victim #ASTROWORLDFest but narko distribution on #Fest. On stage, one of the performers observes the resuscitation action and continues the show.#AstroWorld2021 #panic #injuries #Houston #ASTROWORLDFest #TravisScott #AstroWorld #Houston #KHOU11 pic.twitter.com/qPvj6uczkJ