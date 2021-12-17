حسام موافي: «لو سنك وصل 70 سنة.. اعمل قلب مفتوح وأنت مطمن»

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، اليوم، إن قرار إجراء عملية القلب المفتوح 99% سليم، والشافي هو الله، لافتا إلى أن عوامل الخطورة في الشريان التاجي تتمثل في تحديد السن، ونسبة السكر في الدم، والضغط، والتدخين، وهل يوجد مصابين في العائلة بالقلب أم لا؟

وأضاف موافي، خلال برنامج «رب زدني علما» على قناة «صدى البلد»، أن الشخص الذي يجري عملية قسطرة، ويتم اكتشاف وجود شرايين ضيقة حينها يكون المريض عرضه للخطر، موضحا أن هناك بعض المصابين يخافون من إجراء عملية القلب المفتوح، وهناك عدد لا نهائي من المصريين الذين أجروا العملية ونجحت العملية بالكامل.

واستطرد أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أنه حال طلب الطبيب المختص بإجراء عملية القلب المفتوح فيجب إجرائها، قائلا: «لو سنك وصل لـ 70 سنة، اعمل عملية القلب المفتوح وأنت مطمن».

لا يوجد ما يسمى بـ«الاعتكاف في البيت»

ومن ناحية أخرى، قال إن الاعتكاف يكون في المسجد فقط أو تخصيص مساحة داخل المنزل لتصبح بمثابة مسجد، لافتا إلى أن الرسول دخل المسجد فوجد رجلا لا يغادر المسجد، وباقٍ فيه باستمرار، فسأله من ينفق عليك؟، فقال: أخي، فقال له النبي: أخوك خير منك.

وتابع أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أن بعض الأشخاص يعتقدون أن العالم كله سيئ، ويفضلون العزلة والاعتكاف في المنزل بعيدا حتى عن الأسرة، وغالبا ما يكون هذا الشعور ناتج عن مرض نفسي، يجعل صاحبه يشعر بالاضطهاد، ويسبب له إعياء بدني وميل إلى العزلة الاجتماعية، ويجب عليه عرض نفسه على الطبيب النفسي فورا.

وأردف حسام موافي، أنه من الضروري توجه المريض للطبيب النفسي، ومحاولة ممارسة الرياضة، وقراءة القرآن الكريم، مشيرا إلى أن الطب النفسي يستطيع التعامل مع تلك الحالات.

الحصري سبب حب موافي للقرآن

وأفاد بأنه يسمع القرآن بصوته ولا يسمع الأغاني، لافتا إلى أن الشيخ الراحل محمود خليل الحصري أول من وثق القرآن الكريم صوتا في العالم.

وتابع أن منزل والده كان خلف فيلا الشيخ محمود خليل الحصري في شارع البطل أحمد عبد العزيز، وكانوا دائما يترددون على الشيخ، قائلا: «هو اللي حببني في القرآن، وكان وجهه مليء بالنور».