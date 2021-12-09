العلاج مجانا.. حياة كريمة تطلق «سلامة قلبك» بالغربية لأمراض القلب

داخل مدرسة الشهيد شمس الدين الابتدائية التابعة لإدارة زفتى التعليمية بمحافظة الغربية استقر أتوبيس قافلة «سلامة قلبك» ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة، وبداخله تجهيزات طبية فائقة الجودة للكشف عن أمراض القلب بين طلاب المدارس والأطفال حديثي الولادة، بخبرة الطبيب والجراح المصري الدكتور علاء الغمراوي، استشاري أمراض القلب، ورئيس جمعية قلوب أصحاء، الذي سخر علمه لخدمة أهل مصر.

تستهدف القافلة الطبية القضاء على أمراض القلب بين الأطفال من أجيال أصحاء، ومن يثبت إصابته يحصل على كارت متابعة خاص به للمتابعة الدورية في مستشفيات المحافظة مع صرف العلاج اللازم له مجانا دون أي مقابل.

داخل إحدى الفصول استقر الدكتور علاء الغمراوي، استشاري القلب والأوعية الدموية وعضو شبكة خبراء روماتيزم القلب بمنظمة الصحة العالمية بإقليم الشرق الأوسط، ومعه مساعديه وجهاز طبي دقيق للكشف عن أمراض القلب لطلاب المدرسة وأطفال القرية الذين جاءوا بصحبة أمهاتهم، وبحسب قوله في حديثه لـ«الوطن» أثناء قيامه بمهام القافلة الطبية، فإن المبادرة تنقسم إلى عدة محاور أولها الكشف عن أمراض القلب بين الأطفال وحديثي الولادة من عمر يوم واحد وأيضا الكشف عن أمراض القلب والمتابعة الطبية المتخصصة لمن يثبت إصابته كل ذلك مجانا دون أي مقابل مادي بهدف تأسيس أجيال أصحاء.

كشف ومتابعة طبية مجانا

إلى جانب الكشف والمتابعة الطبية المجانية مع طلاب المدارس وحديثي الولادة، تشمل قافلة «سلامة قلبك» أيضا توعية الأم بكيفية الحفاظ على قلب الطفل «السخونية الشديدة بسبب التهاب اللوز ممكن تسبب نزول صديد على القلب ويسبب مشاكل صحية كبيرة بعدين توصل لعملية قلب مفتوح والتهابات في المفاصل»، بحسب قول الدكتور علاء الغمراوي.

يد تبني وأخرى تداوي، ملحمة وطنية تتحقق ملامحها في قرى الريف المصري من أجل حياة كريمة لأبناء الوطن، تتجلى في كل محافظات الجمهورية ومنها محافظة الغربية تزامنا مع فعاليات القافلة الطبية المجانية المتنقلة «سلامة قلبك».

الكشف على 175 طفلا

خلال القافلة الطبية وبعد توقيع الكشف على 175 طفلا، تم رصد 3 حالات روماتيزم القلب، وسيتم متابعة الحالات بمقر جمعية قلوب أصحاء لروماتيزم القلب بالمحلة الكبرى وتتبنى الجمعية علاج حالات القسطرة وعمليات القلب المفتوح.