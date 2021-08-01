تطورات الحالة الصحية لعصام عبدالرحيم بعد عملية القلب المفتوح

طمأن الفنان عدوية عبدالرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، جمهوره عن صحة شقيقه الفنان عصام شعبان عبدالرحيم، بعد أن اجرى عملية قلب مفتوح منذ قليل.

عدوية لـ الوطن: شقيق سيعود لمنزله فى فيصل

وأوضح عدوية لـ«الوطن»، أن شقيقه عصام فى صحة جيدة عقب إجراء العملية، وهو الآن فى مرحلة الاستفاقة من العملية، وواع لكل ما يدور حوله.

وشكر عدوية، كل من سأل عن شقيقه أثناء إجراء العملية، مؤكدا أنه سيعود لمنزله فى منطقة فيصل بعد أيام قليلة.

عدوية عبدالرحيم: ربنا سترها معانا

وقال عصام في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله عصام كويس وعمل العملية، وخف اللهم صل على النبي، ربنا يسترها معاه، ويا رب أموت وما شوفكش تعبان، بطمن كل الناس على عصام الحمد لله حالته كويسة».

كان عدوية شعبان عبد الرحيم، طلب من الجمهور الدعاء لشقيقه عصام إذ نشر صورة له من المستشفى، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» معلقًا: «روحي وعمري وكل حاجة حلوة في حياتي، عصام أخويا بأمر الله تقوم بالسلامة، أرجو منكم الدعاء بالشفاء العاجل، أخويا عصام بيعمل عملية في القلب».

واستكمل داعيًا له: «يا رب يقوم بألف سلامة، اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام. اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيه، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يا من تعيد المريض لصحته وتستجيب دعاء البائس اشفي كل مريض. أذهب البأس رب الناس، واشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا يا رب اشفِ كل مريض مسلم».