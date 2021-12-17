تكريم 20 متدرباً من 15 دولة أفريقية في «السدود وحصاد المياه»

كرّم الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، 20 متدرباً من 15 دولة أفريقية، وتم تسليمهم شهادات إتمام المشاركة فى الدورة التدريبية فى مجال «خزانات الأودية وسدود حصاد المياه»، التى ينظمها المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة، والذى يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية، كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق جميع معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المتقدمة.

«عبدالعاطي»: البرنامج يتضمن التصميم والتشغيل الأمثل لخزانات الأودية وسدود المياه

ورحب «عبدالعاطى» بالمتدربين الأفارقة، مهنئاً إياهم باجتيازهم لهذه الدورة التدريبية، ومعرباً عن أمله فى تحقيق الهدف المرجوّ منها فى رفع قدرات المشاركين على المستوى الفنى، وتبادل الخبرات والأفكار بين المتدربين من مختلف الدول. وقال الوزير إن هذه الدورة تُعد إحدى الدورات التدريبية التى تقدمها الوزارة للمتدربين من الدول الأفريقية الشقيقة فى مجال المياه بهدف دعم القدرات البشرية للمتخصصين، بما يسمح بتحسين عملية إدارة الموارد المائية بهذه الدول.

يُذكر أنه تم عقد الدورة التدريبية «خزانات الأودية وسدود حصاد المياه» بالمركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة، خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر حتى ١٦ ديسمبر ٢٠٢١، وقام بتقديم المادة العلمية أساتذة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وبتمويل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وبمشاركة 20 متدرباً من 15 دولة أفريقية هى (بنين وجزر القمر والكاميرون ومالاوى وبوركينافاسو وتشاد والسنغال والكونغو الديمقراطية وسيراليون وكوت ديفوار وليبيريا وناميبيا وموزمبيق وجيبوتى والسودان).

ويهدف البرنامج إلى تدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الأفريقية على التصميم والتشغيل الأمثل لخزانات الأودية وسدود حصاد المياه، كما اشتمل البرنامج على زيارة عدد من أعمال الحماية من أخطار السيول، للتعرف على المشروعات التى نفذتها الوزارة فى هذا المجال، حيث زار المتدربون سد البارود الأبيض (سد الشهيدين)، وسد وادى عربة بالزعفرانة، وسد وادى دجلة.