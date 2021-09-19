غدا.. قطع المياه عن شبين الكوم وأشمون وتلا للصيانة وتطهير الخزانات

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، أنه سيتم غدا قطع المياه عن شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية وضواحيها، وذلك بقريتي كفر المصيلحة وميت خاقان، لإجراء عملية غسيل الشبكات وصيانة محطات مياه الشرب وتطهير الخزانات، والتي تُنفذ بشكل دوري وفق خطة الشركة لتنقية المياه حفاظا علي حياة المواطنين.

غدا قطع المياه عن شبين الكوم وأشمون وتلا للصيانة

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، في بيان لها، أنه سيتم غدا قطع المياه عن شبين الكوم لمدة 7 ساعات من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، وأهابت بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها في فترة انقطاع المياه.

غدا قطع المياه عن شبين الكوم وأشمون وتلا للصيانة

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أن قطع المياه عن شبين الكوم غدا سيشمل منطقة شرق المحطة بمدينة أشمون من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم، للقيام بأعمال الإحلال والتجديد بالشبكات، مهيبة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال مدة الانقطاع.

غدا قطع المياه عن شبين الكوم وأشمون وتلا للصيانة

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه سيتم غدا قطع المياه عن مدينة تلا، من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهرا لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها في فترة انقطاع المياه عن المدينة.

وعلي صعيد مختلف، تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، تنفيذ الخطة التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة للعاملين إيمانا من الشركة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير العنصر البشرى، وتماشياً مع سياسة الدولة فى التوجه إلى التحول الرقمي.