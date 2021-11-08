مياه الشرب بالإسكندرية تضيف خدمات التعاقد المنزلي وتطهير الخزانات

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن خدمات جديدة داخل الشركة، اليوم، للتيسير على المواطنين في المحافظة، وتقديم أفضل الخدمات دون أية عقبات، حيث بدأت بخدمة التعاقد المنزلي دون الحاجة للذهاب إلى الشركة وفروعها من أجل التعاقد مع لعملاء على الخدمات، فضلا عن خدمة تطهير خزانات المياه في العقارات والمباني بشكل آمن من قبل عمال الشركة بعيدًا عن استغلال الشركات الأخرى.

مياه الإسكندرية: خدمة التعاقد المنزلي

وتقدم شركة مياه الشرب في الإسكندرية، خدمة التعاقد مع العميل بمحل إقامته مقابل رسوم رمزية، حيث يجري التعاقد على عداد سكني، أو تجاري، أو تغيير عداد تالف، أو تغيير اسم مشترك عبر الواتس على رقم 01210767877 أو من خلال الخط الساخن 125، أو من خلال التسجيل عبر البوابة الالكترونية للشركه من خلال الرابط التالي https://alexwater.com.eg/delivery/

مياه الاسكندريه : خدمه تطهير الخزانات

وأكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنها بدأت خدمة تعقيم وتطهير جميع أنواع خزانات المياه للمباني الإدارية والسكنية عن طريق العمالة المدربة الحاصلة على شهادات من وزارة الصحة، ومن خلال استخدام أحدث معدات وماكينات التنظيف وجميع الكيماويات المستخدمة آمنة ومرخصة من وزارة الصحة، وذلك لضمان صحة المواطنين وشرب مياه نقية.

ويمكن للأشخاص التواصل والاستفسارات من الخط الساخن 125 أو من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لمياه الشرب من أجل مزيد من المعلومات وكافة الخدمات التي تقدمها الشركة لأهالي الإسكندرية وأماكن فروع الشركة والسيارات المتنقلة في الشوارع، https://alexwater.com.eg/