السيسي يوجّه بافتتاح مدرسة لتعليم الفخار حفاظا على الحرفة من الاندثار

توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة، واستمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم، خلال الجولة التي أجراها لمتابعة أعمال التطوير في المنطقة.

حوار بين الرئيس وأحد المواطنين في ورش الفخار

ودار حوارٌ بين السيسي وأحد المواطنين خلال توقفه، سأله فيه الرئيس: «أخبار الدنيا إيه؟» فأجابه: «الدنيا هنا كويسة بتعليمات سيادتك، ونهتم بالحرف اليدوية، حيث كانوا يحرقون الخشب، وقدمنا لهم أفرانا صديقة للبيئة لأنهم جواهرجية الطين والاهتمام بهم يرفع مستواهم، خاصة أنهم موجودون في منطقة مجمع الأديان، ويمكن أن نفتتح مدرسة للفخار قبل أن يندثر ونضعهم على الخريطة السياحية، والمحافظة سهلت لهم دخول الأفران والغاز الطبيعي، ونتمنى من سيادتك أن تنظر إلى هذه الحرفة».

وسأل الرئيس: «هل فيه مكان للمدرسة اللي بتقول عليها؟»، فأجابه: «فيه مكان في المبنى الإداري، وهو مقام على مساحة 2000 متر، وعبارة عن طابقين»، ليرد الرئيس: «خلاص نعمل لهم مدرسة».

الرئيس يتفقد أعمال تطوير القاهرة التاريخية

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، وكذا مشروع تطوير القاهرة التاريخية، ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضاري لما تحويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجرى العيون الذي يمتد من منطقة «فم الخليج» إلى قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة واستمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.