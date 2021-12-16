السيسي يوجه بالتوسع في استخدام أحدث الوسائل الإلكترونية بمنظومة عمل المحاكم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في استخدام أحدث الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، للمساهمة في سرعة الإجراءات، واختصار زمن التقاضي، وكذلك تعميم نظام التقاضي عن بعد، في كل المحاكم خلال الفترة المقبلة، أثناء اجتماعه اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة «جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية».

محاور تطوير منظومة التقاضي

واستعرض وزير العدل في هذا الإطار، أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، من حيث رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، وتطوير الجانب التقني، بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، في تحويل الكلام إلى نص مكتوب، خلال الجلسات القضائية.

الرئيس يوجه بمواصلة ميكنة كل فروع ومكاتب التوثيق

كما عرض المستشار عمر مروان، ما جرى بشأن تطوير المقر الرئيسي التاريخي لمصلحة الشهر العقاري، وكذا جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس، بمواصلة ميكنة كل فروع ومكاتب التوثيق لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، نظراً لأهميته ولتعامله اليومي مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية.

واطلع الرئيس، على ما تم من إجراءات من وزارة العدل، لإنهاء المنازعات الحكومية بين مختلف الجهات، حيث جرى في هذا الإطار، الفصل في كل الدعاوى التي يرجع بعضها إلى تسعينيات القرن الماضي.