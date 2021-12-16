أمل مبدي: زيارة «قادرون باختلاف» للكلية الحربية تعكس مدى اهتمام السيسي

استقبال حافل، مصحوبا بالتحية، سعادة وبهجة تعلو وجوه الأطفال من ذوي الهمم، الذين استضافتهم الكلية الحربية من أبطال، بمشاركتهم لأخوتهم من الطلبة، في يوم رائع، سيظل محفور في قلوب ووجدان أصحاب الهمم العظيمة، الذي نظمته وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

عن الزيارة، قالت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية، أنها كانت في قمة سعادتها برؤيتها للأطفال في الكلية الحربية، وسط حالة من الفرحة والبهجة يعيشها الأطفال، موضحة أنها لم تتمالك دموعها، حين رأت سعادة الأطفال، أنا قعدت «أعيط».

مبدي: زمان مكانش فيه الاهتمام ده

وأضافت لـ«الوطن»، أنها لم ترى اهتمام بذوي الهمم كما يحدث الآن برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فالحب والامتنان الذي كان حاضرًا من طلبة الكلية الحربية لأبطال قادرون باختلاف، يوضح وجود كوادر وأجيال قادرة، أن تعبر بمصر إلى بر الأمان، متابعة: «أنا قولت لطلبة الكلية خلال الزيارة.. في زمنا مكنش فيه اهتمام بالآخر بالشكل دة، عشان كدة مصر بكرا أحسن بيكم».

واختتمت حديثها، بتوجيه الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، «لولاه مكناش هنبقا على الوعي دا، والاهتمام بالمعاقين كدا»، واللواء أشرف سالم زاهي مدير الكلية الحربية، وكل الضباط والعاملين بالكلية، لحسن الاستقبال والترتيبات الخاصة لفاعليات الزيارة لسعادة الأولاد بهذا الشكل.

فعاليات تنظيم الكلية الحربية لفاعليات اليوم

وقدم رجال وطلاب الكلية الحربية، عرضًا عسكريًا لأطفال قادرون باختلاف، وشاركوهم تحية العلم بكل حب وامتنان، وشاركوا الأطفال جميع الأنشطة كالدبابات والعربات العسكرية، وحضروا أنشطة ميدان الفروسية، وركوب الخيل، وأيضًا الرماية بالبنادق، وكان هناك حرص من فادة الكلية بتوفير ألعاب لهم في استاد الكلية الحربية.

وسجلت القوات المسلحة، فعاليات اليوم في الفيديو، رسائل الشكر والحب التي بعث بها طلاب قادرون باختلاف للرئيس السيسي لدعمه الدائم لهم، موجهون الشكر «شكرا على اليوم الجميل، ربنا يحفظ مصر وينصركم إن شاء الله، والكلية الحربية جميلة جدا، وكلنا بنحبك يا ريس».