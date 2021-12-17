السيسي للعاملين في ورش الفخار: «هنعملكم كل حاجة حلوة»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة سترعى العاملين في مهنة الفخار، وسوف تفتتح مدرسة لهم لتعليم هذه الحرفة، مشددًا: «هنعملهم كل حاجة حلوة».

مشكلة الأفران

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ورش الفخار في مصر القديمة، وتحدث مع المواطنين واستمع لهم، وقال أحدهم إنهم يعانون من مشكلة في الأفران التي يشترونها من المصانع الحربية، موضحًا أنها صُممت دون استشارة الصنايعية، مضيفًا: «اتعمل نوعين 120 سنتيمتر في 120 سنتيمتر، والنوع الثاني 170 سنتيمتر في 170 سنتيمتر، ولكن هناك مشكلة واحدة أن التكلفة عالية».

من جانبه، رد الرئيس قائلًا: «أنا من الناحية الفنية مقدرش أتكلم في مساحة الفرن.. لو أنا متصور إن لو خلينا حجم الفرن أكبر من كدة مع الحفاظ على درجة الحرارة قدر الإمكان هيبقى حجم الغاز المستهلك ليس عبئا على الناس، لأن حجم المنتج كبير.. وفنيًا هنشوف دي.. لكن برضو أنت بتاخد منتج كويس ولازم نتعود إننا نحط تكاليف الحاجة مظبوط.. هنعمل مدرسة وهنعملهم كل حاجة حلوة.. والغاز أساسًا سعره منخفض، وأنت لو بتستخدم كهرباء هتبقى التكلفة أضعاف أضعاف ده».

السيسي يتفقد بعض المشروعات في القاهرة الكبرى

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، وكذا مشروع تطوير القاهرة التاريخية، ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضاري لما تحويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجرى العيون الذي يمتد من منطقة «فم الخليج» إلى قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة واستمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.