مسحة طبية لبعثة الأهلي بعد وصولها قطر استعدادا للسوبر الإفريقي

أجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية بفندق الإقامة في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي، في نهائي كأس بطولة السوبر الإفريقي 2021.

وصول بعثة الأهلي إلى قطر

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى العاصمة القطرية الدوحة منذ قليل، استعدادًا لمواجهة الرجاء في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

مسحة كورونا للبعثة

وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية بفندق إقامة الفريق، في الدوحة، للكشف عن فيروس كورونا، عقب وصول الفريق.

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