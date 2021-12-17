الصحة: تحديث بروتوكولات علاج كورونا ليس له علاقة بمتحور «أوميكرون»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ عملية تحديث بروتوكولات علاج كورونا المستخدمة للحالات المصابة بفيروس كورونا، عملية مستمرة ولا تتوقف، موضحا أنّ التحديثات ترتبط بمدى استجابة المرضى المصابين بفيروس كورونا للأدوية لتقليل المضاعفات.

تحديث بروتوكول علاج كورونا بسبب أوميكرون سابق لآوانه

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات له على الموقع الرسمي لوزارة الصحة، أنه من السابق لأوانه الربط بين تحديث بروتوكول علاج كورونا لعلاج المصابين بفيروس كورونا والربط بين المتحور الجديد أوميكرون الذي ظهر منذ أسابيع في دولة جنوب أفريقيا وانتشر في عدة دول بمختلف دول العالم.

تحديث بروتوكول علاج كورونا للمرة السادسة

وفي سياق متصل، أعلنت أعلنت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تحديث بروتوكول علاج كورونا في النسخة السادسة منه، تزامنا مع ظهور فيروس «أوميكرون»، وقالت اللجنة إن البروتوكول المحدث يعمل على تعزيز مناعة الجسم لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك التحورات الجديدة التي تطرأ على الفيروس.

الصحة تستهدف تطعيم 40% من المواطنين

وناشدت وزارة الصحة المواطنين ضرورة التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري وهي الخطة التي وضعتها الدولة لمواجة الموجة الرابعة لفيروس كورونا أو أي موجة أخرى مرتقبة.

أهمية الحصول على اللقاح

وأكدت وزارة الصحة أنّ جميع لقاحات كورونا فعالة وتقي من مضاعفات كورونا أو المضاعفات الناتجة عن متحورات كورونا ولكن فاعلية اللقاح تتفاوت من لقاح لآخر، موضحة أنّ اللقاحات هي الوسيلة الرئيسية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أو المتحورات الناتجة عنه.

التدابير الوقائية تقلل من فرص الإصابة

ونوهت الصحة إلى أهمية الالتزام المواطنين بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتقال العدوى وتتمثل الإجراءات الوقائية في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين، التباعد الجسدي والبدني، التواجد في اماكن ذات تهوية جيدة».