سفير مصر في الدوحة يقدم أوراق اعتماده إلى أمير قطر

قدّم السفير عمرو الشربيني، سفير مصر في الدوحة، أوراق اعتماده، اليوم 15 نوفمبر، إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

ونقل سفير مصر، خلال اللقاء، تحيات رئيس الجمهورية، إلى أمير قطر، موضحا ما تمثله المرحلة الراهنة من مرحلة جديدة في علاقات البلدين، وما تعبر عنه من رغبة مشتركة للمُضي قُدما بتلك العلاقات نحو مزيد من التعاون المشترك على أساس المصالح المتبادلة، وذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية.

أمير قطر يثمن تطور العلاقات الثنائية مع مصر

ومن جانبه، طلب الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مثمنا التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، ونوه باهتمام قطر بتفعيل التعاون مع مصر في كافة المجالات والارتقاء بالعلاقات بين البلدين، متمنيا للسفير المصري النجاح في أداء مهامه.