بريانكا شوبرا تصب غضبها على مجلة أمريكية لقبتها بـ «زوجة جوناس»

عبرت الفنانة الهندية بريانكا شوبرا، عن استيائها، بسبب ذكرها في إحدى المجلات الأمريكية، بلقب (زوجة جوناس)، معلقة: «هل يجب أن أضيف رابطة أعمالي الخاصة بي إلى سيرتي الذاتية؟»، وذلك من خلال استوري، لها عبر «انستجرام».

ولم يمر وقت طويل، عن أزمة بريانكا شوبرا، عقب شائعات انفصالها بسبب حذف لقب زوجها من على (إنستجرام)، وتصدرت الترند فور نشرها (استوري) بعدة ساعات، قائلة: (من المثير للاهتمام جدا أنني أشارك في ترويج فيلم الأكثر أيقونة على الإطلاق.. ومازال يتم وصفي بالزوجة التابعة.. أرجوكم اشرحوا لي كيف تفعلون بالمرأة هكذا؟، هل يجب أن أضع أعمالي في البايو الخاص بي؟ مارأيكم؟).

وقامت بريانكا شوبرا، بأخذ «اسكرين» من مقالة المجلة، التي لقبتها بـ «زوجة جوناس»، حيث نص المقال: (شاركت زوجة جوناس.. قائمة أعمالها القادمة)، كما أنهم نشروا لقاء «بريانكا» الأخير عبر إحدى القنوات الأمريكية، معلنين عن أعمالها القادمة.

وكان رد بريانكا، «هذا تناقض تام، حيث أنهم يعلنون عن قيامي بأفلام عالمية، ويذكروني باعتباري زوجة أحدهم، ألا يعد هذا تقليلا من شأن المرأة، وأيضا في بلد الحريات أمريكا؟!»، وذلك وفقا لنشر بيان بموقع (هندوستان تايمز) الهندي.

قامت بريانكا شوبرا بالترويج للفيلم هذا الأسبوع وتحدثت عنه على عدة منصات، فضلا عن ترويجها لـ الحلقة رقم 100 من «Red Table Talk» لـ Jada Pinkett Smith مؤخرًا.

كما كشفت بريانكا أن زوجها كان معجبًا بالفيلم، وأضافت أيضًا أنه تفاخر بحماس أمام معجبيه بكونها جزءًا من الفيلم، وأكدت على دعمه لها واعترافه بجهدها، وفقا لما نشر في بيان بموقع (هندوستان تايمز) الهندي.

يذكر أن الشائعات كانت تدور حول انفصال بريانكا شوبرا، وزوجها المطرب الأمريكي نيك جوناس، بعد حذف الأولى لقب زوجها من على مواقع التواصل الاجتماعي.