أشرف عقبة عن اكتشاف 3 حالات مصابة بأوميكرون: كان متوقعا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، إن اكتشاف 3 حالات مصابة بفيروس كورونا من سلالة أوميكرون، كان شيئا متوقعا، خاصة أن السلالة بدأت في الانتشار بأكثر من 70 دولة حول العالم.

عقبة: وجود تلك حالات أوميكرون في مصر شئ غير مستغرب

وأوضح «عقبة»، خلال تصريحات خاصة له لـ«تلفزيون الوطن»، أن وجود تلك الحالات في مصر، هو شئ غير مستغرب، لافتا إلى أن وجود كورونا من الأساس يدفع المواطنين على أن يكونوا أكثر حرصا في الالتزام بأساليب الوقاية والإجراءات الاحترازية، وكذا السعي للحصول على اللقاح، كونها الوسائل المساعدة في منع انتشار الفيروس أو زيادة أعداد مصابيه.

وأضاف أن الدولة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار تلك السلالة، ما أجل ظهور تلك الحالات بمصر رغم ظهورها في عدد من دول أوروبا منذ فترة، إلا أنها لم تظهر في مصر إلا حاليا، «الإجراءات اللي بتتخذها الدولة ساعدت على عدم وجود حالات كتير بالرغم من انتشار الفيروس في العديد من الدول».

وأكد أن أغلب الدراسات التي تمت على السلالة الجديدة، أكدت أن أعراض المتحور الجديد تكون أقل في معظم الحالات عن متحور دلتا، «الوقاية خير من العلاج، والوسائل الوقائية هي ما تساعدنا على عدم ظهور حالات جديدة، ومن يعاني مشكلات مزمنه فعليه الحرص في الحصول على دوائه للسيطرة على عدم زيادة الأعداد وحتى لا تضغط على المنظومة الطبية خلال الفترة المقبلة، لأن المتحور الجديد سريع الانتشار».