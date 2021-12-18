جنات تصطحب طفلتيها في حفلها الغنائي بمصر الجديدة (صور)

اصطحبت الفنانة جنات، طفلتيها «جوليا» و«جنات جونيور»، معها خلال حفلها الغنائي الذى أقيم مساء أمس الجمعة، فى أحد الفنادق الكبرى بمنطقة مصر الجديدة.

جنات تداعب جمهور حفلها: مفيش راجل على نياته

حضرت المطربة جنات رفقة ابنتيها، وحاولت بقدر المستطاع إبعادهما عن عدسات المصورين والكاميرات.

جنات تختتم حفلها بأغنية سهر الليالي

ودخلت جنات في وصلات مزاح مع جمهورها في الحفل، حينما طلب أحد منها أحد الحضور، أغنية «حبيبي على نياته»، فردت عليه جنات، قائلة «مفيش راجل على نياته».

كانت الفنانة جنات قد حلت ضيفة على راديو «إينرجي 92.1»، من خلال برنامج «لأول مرة» منذ أسابيع والذي تعده وتقدمه إيناس سلامة الشواف، وقالت الفنانة جنات إنها لا تضع الكثير من الخطط البعيدة، فهي تميل للخطط القصيرة.

وأضافت جنات، أنها كانت تبتعد عن الساحة وتعود سريعا، ولكن الأمر اختلف الآن بعد زواجها، قائلة: «كنت ابتعد وأعود بشكل سريع ولكن بعد الزواج والإنجاب الأمر تغير كثيرا»، وعن زواجها، قالت جنات: «قبل الزواج كانت هناك فترة اعتقدت إنني لن أحب ولن أتزوج ولكن الأمر تغير منذ 5 سنوات حينما قابلت زوجي».

ولدت الفنانة جنات في 6 يناير عام 1986، ونجحت منذ دخولها مجال الغناء في إثبات نفسها، وقد ولدت بالمغرب ولكنها الآن مقيمة في مصر، وبدأت مشوارها عام 2006، وأصدرت أغنية بعنوان «افهمني حبيبي»، وحققت نجاحا كبيرا وقتها لتطرح بعدها بعام، ألبوم «اللي بيني وبينك»، ومن أشهر ألبومات جنات الغنائية «اللي بيني وبينك وحب امتلاك وحب جامد وبنفس الكلام وأنا في انتظارك».