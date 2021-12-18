زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب «جزر فيجي»

ضرب زلزال، أمس الجمعة، بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، شرق ليفوكا بجزر فيجي، فيما لم ترد معلومات حول سقوط ضحايا أو دمار أو تهديد بحدوث موجات المد العاتية «تسونامي».

وجمهورية فيجي، هي دولة جزرية في جنوبي المحيط الهادئ، وعاصمتها مدينة «سوفا»، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية، ويتكون الأرخبيل من حوالي 840 جزيرةً مختلفة المساحة، تتوزع على رقعة جغرافية «3 ملايين كيلومترا مربعا».

وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن الزلزال تم تسجيله في الساعة 08:02:28 مساء أمس الجمعة، بتوقيت جرينتش، «10:02:28 مساء بتوقيت القاهرة»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتم تحديد مركز الزلزال، الذي بلغ عمقه 557.52 كيلو متر عند خط عرض 17.9438 درجة جنوبا وخط طول 178.5011 درجة غربا.

وكانت «جزر فيجي»، تعرضت في 22 مايو الماضي، إلى زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر، ضرب بالقرب من سواحل الجزر، وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي»، في ذلك الوقت، إن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

«فيجي» تقع على بعد 2100 كيلومترا شمال جزيرة أوكلاند بـ نيوزيلندا

وتتكون «فيجي» من أرخبيل من الجزر، وتقع على بعد 2100 كيلومترا شمال جزيرة أوكلاند بـ نيوزيلندا، وتشكل هذه الجزر بحرً فيما بينها يدعى بـ«بحر كورو»، فيما يعيش السكان على 100 جزيرة فقط.

وتعتبر جزر فيجي، واحدة من أهم المقاصد السياحية في جنوب المحيط الهادي بسبب الطقس الاستوائي الجميل على الجزيرة، والتنوع الحيوي الموجود في غاباتها المطرية، بالإضافة إلى شواطئها.

وشهدت البلاد في 14 ديسمبر من العام الماضي 2020، زلزالا بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، ضرب جنوب الجزر، وقالت هيئة «المسح الجيولوجى» الأمريكية، إن الزلزال وقع عند دائرة عرض 23.917 جنوبا، وخط طول 179.870 شرقا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.