زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر يضرب جزر فيجي

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، منطقة أرخبيل فيجي جنوب المحيط الهادئ، وقال «المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل»، إن مركز الزلزال وقع على بعد 406 كيلومترات شمال غربي «سوفا»عاصمة فيجي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا تحت سطح الأرض

وأضاف «المركز الأوروبي»، أن الزلزال وقعت على عمق 30 كيلومترا تحت سطح الأرض، مستبعدا أي خطر لحدوث موجات المد العاتية «تسونامي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 22 مايو الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر بالقرب من سواحل جزر فيجي، وقال «مركز رصد الزلازل الأوروبي»، ذي ذلك الوقت، إن مركز الزلزال كانت بعمق 10 كيلومترات، وكانت تقع على بعد 348 كيلو متر شرقي مدينة لاباسا على جزيرة «فانوا ليفو».

وفي 14 ديسمبر الماضي، تعرض جنوب جزر فيجي لزلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، وقالت هيئة «المسح الجيولوجى» الأمريكية، في ذلك الوقت، إن الزلزال وقع على عمق 529.9 كيلو متر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وجمهورية فيجي، هي دولة جزرية في جنوبي المحيط الهادئ، وتعتبر واحدة من أهم المقاصد السياحية في جنوبي المحيط الهادئ بسبب طقسها الاستوائي، والتنوع الحيوي الموجود في غاباتها المطرية، بالإضافة إلى شواطئه التي تجذب محبي الرياضات المائية من مختلف أنحاء العالم.

وتتكون فيجي من أرخبيل من الجزر على بعد 2100 كيلومترًا شمال جزيرة أوكلاند بـ نيوزيلاندا، ويتكون الأرخبيل من حوالي 840 جزيرة مختلفة المساحة تتوزع على رقعة جغرافية تبلغ 3 مليون كيلومترًا مربعا، وفاق لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

ويعيش السكان في فيجي، على 100 جزيرة فقط وتتواجد العاصمة على الشاطئ الجنوبي الشرقي لكبرى جزر الأرخبيل «فيتي ليفو».