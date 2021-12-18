واشنطن: إدارة بايدن لم تتمكن من إقامة عملية دبلوماسية مع بيونج يانج

أعلنت الولايات المتحدة، أن الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، تسعى لتحقيق تقدم تدريجي في ملف كوريا الشمالية، واعترف مستشار الأمن القومي لـ الرئاسة الامريكية «البيت الأبيض»، جيك ساليفان، أن إدارة الرئيس جو بايدن، لم تتمكن من إقامة العملية الدبلوماسية مع بيونج يانج، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ساليفان: إدارة ترامب كانت تسعى لتحقيق صفقة كبرى وفقا لمبدأ «الكل مقابل الكل»

وأوضح ساليفان، أن إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما كانت تتعامل مع كوريا الشمالية على أساس مبدأ لا شيء مقابل لا شيء، بينما كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تسعى لتحقيق صفقة كبرى وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل.

وأشار مستشار الأمن القومي، إلى أن جوهر وهدف الدبلوماسية الامريكية، يتمثل في أن تكون بين هاتين النقطتين، وأن تكون مستعدة للدبلوماسية لتحقق تقدما تدريجيا في التحرك إلى الهدف النهائي، وهو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

وتابع ساليفان قائلا، إن الولايات المتحدة أبلغت كوريا الشمالية باستعدادها لمثل هذا العمل، مشيرا إلى أنه في غياب أي رد من قبل بيونج يانج ستواصل واشنطن الجهود لتلتزم كافة الدول بنظام العقوبات ضد كوريا الشمالية.

من جانبها، قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، أمس الجمعة، إن زعيم البلاد، «كيم جونج أون»، حضر حفل إحياء الذكرى السنوية العاشرة لوفاة والده «كيم جونج إيل».

وتوفي «كيم جونج إيل» في 17 ديسمبر 2011، بعد أن حكم البلاد منذ وفاة والده، مؤسس كوريا الشمالية «كيم إيل سونج»، في عام 1994، فيما تولى «كيم جونج أون»، الحكم في خلافة وراثية أخرى للسلطة.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن الحفل التذكاري، تم إقامته في ساحة قصر الشمس «كومسوسان».