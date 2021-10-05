واشنطن تدين إطلاق بيونج يانج أي صواريخ تؤدي لـ زعزعة الاستقرار

أدانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أمس الإثنين، إطلاق كوريا الشمالية أي صواريخ تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

والخميس الماضي، أعلنت بيونج يانج، أن قواتها أجرت اختبارا لمنظومة صواريخ محدثة مضادة للطائرات، بهدف تأكيد الفعالية التشغيلية لمنصة الإطلاق والرادار.

كما أجرت كوريا الشمالية في 28 سبتمبر الماضي، تجربة إطلاق صاروخ «هواسونج 8»، وقالت وسائل إعلام كورية شمالية في ذلك الوقت، إنها أول تجربة لهذا الصاروخ فرط الصوتي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية نددت في وقت سابق، بالتجربة الصاروخية الجديدة التي أجرتها «بيونج يانج» فجر الثلاثاء الماضي، وقالت إنها تشكل تهديدا للجيران والمجتمع الدولي.

وأمس الاثنين، استعادت الكوريتان خطوط الاتصال المباشرة بينهما، بعد حوالي شهرين من تعليقها بسبب احتجاج «بيونج يانج» على التدريبات العسكرية السنوية المشتركة بين واشنطن و«سول».

وقالت كوريا الجنوبية، إن الجانبين أجريا الاتصالات عبر الخط الساخن العسكري وقناة منفصلة بمكتب الاتصال المشترك، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

«بايدن» يستقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في واشنطن

من جانبه، التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج في واشنطن.

وجرى خلال اللقاء بين الجانبين، بحث السياسة الدفاعية لـ الناتو، وأهمية تعزيز الردع والدفاع ضد المنافسين الاستراتيجيين والتهديدات العابرة للحدود، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وفس سياق آخر، قالت الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تتابع من كثب التطورات في جورجيا، داعية سلطات البلاد إلى المعاملة العادلة للرئيس الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي الذي تم اعتقاله مؤخرا.

واعتلقت السلطات في جورجيا في وقت سابق، ساكاشفيلي فور عودته إلى جورجيا بعد 8 سنوات من إقامته في أوكرانيا، والرئيس الجورجي الأسبق متهم بتجاوز الصلاحيات وإهدار المال العام ضمن عدة قضايا جنائية.