موسكو تعلن انسحابها من معاهدة السماء المفتوحة رسميا

أعلنت موسكو، انسحابها رسميا من معاهدة السماء المفتوحة اعتبارا من اليوم السبت، ردا على الانسحاب الأمريكي من المعاهدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 19 مايو الماضي، تبنى مجلس «الدوما» الروسي قانونا حول الانسحاب من «السماء المفتوحة»، وفي 2 يونيو من العام الجاري، صادق عليه مجلس الاتحاد الروسي وفي 7 يونيو وقع عليه الرئيس فلاديمير بوتين.

وكانت الولايات المتحدة، برئاسة دونالد ترامب، أعلنت في نوفمبر من اعلام الماضي 2020، انسحابها من المعاهدة.

وفي سياق آخر، قال مسؤول رفيع في إدارة بايدن، طلب عدم ذكر اسمه، إن الولايات المتحدة سترد على مقترحات روسيا للأمن في أوروبا الأسبوع المقبل، موضحا في حديث لوكالة «بلومبرج» الأمريكية، أن بعض مقترحات موسكو، كانت مفيدة والأخرى غير مقبولة.

مسؤول أمريكي: واشنطن تؤيد إعلان هدنة عيد الميلاد في شرقي أوكرانيا

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى ان بلاده تؤيد إعلان هدنة عيد الميلاد في شرقي أوكرانيا وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، جون كيربي، أن واشنطن لم ترصد أي تغيير في حجم الحشود العسكرية الروسية على الحدود الشرقية لـ أوكرانيا.

وأوضح كيربي، أنه لا توجد خطط لدى واشنطن لتحريك أو إعادة نشر قوات في شرقي أوروبا لمواجهة تهديد موسكو لـ«كييف».

وفي سياق متصل، قالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أمس الجمعة، إن التدخل الزاحف لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوكرانيا بدأ ولن تقف موسكو مكتوفة الأيدي.

ونشرت روسيا، أمس الجمعة، مسودات اتفاقيات أمنية تطالب باستبعاد أوكرانيا ودول أخرى في الجوار من الانضمام إلى «الناتو»، وفرض قيود على القوات والأسلحة في أوروبا.

وفي سياق آخر، أشار السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرجي نيتشايف، إلى أن موسكو تركت الأبواب مفتوحة للتعاون مع القيادة الألمانية الجديدة، رغم قرار برلين ذي الدوافع السياسية طرد دبلوماسيين روسيين.