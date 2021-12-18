«الأرصاد»: استمرار تكاثر السحب يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، أن صور الأقمار الصناعية التي التقطت مؤخرا تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

حالة الطقس اليوم

وكشف خبراء الهيئة في بيان صادر، أن حالة الطقس اليوم السبت، ستشهد سقوط للأمطار المتوسطة، والتي أثرت على السواحل الشمالية وامتدت خفيفة للقاهرة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

بينما يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

سقوط الأمطار اليوم

وعن سقوط الأمطار اليوم السبت، أوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع سقوط للأمطار الخفيفة إلى المتوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 19 10

الإسكندرية 18 11

وادي النطرون 18 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 19 10

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 18 10

السلوم 16 11

سيوة 16 05

بورسعيد 19 11

دمياط 19 11

الزقازيق 19 11

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 18 11

السويس 18 12

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 18 13

نخل 17 07

نويبع 19 17

طابا 18 12

كاترين 12 06

الطور 19 14

شرم الشيخ 21 15

الغردقة 21 15

مرسى علم 22 15

الفيوم 19 08

بني سويف 19 08

المنيا 19 07

أسيوط 18 06

سوهاج 20 07

قنا 21 10

الأقصر 20 10

أسوان 21 11

إدفو 21 11

أبو سمبل 21 11

الوادي الجديد 20 09

شلاتين 28 12

أبو رماد 28 14

حلايب 27 13

رأس حدربة 27 14