طقس البحيرة اليوم.. تحسن ملحوظ والعظمى تسجل 18 درجة

تشهد مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة اليوم الجمعة، تحسن ملحوظ في حالة الطقس، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع سطوع لأشعة الشمس، حيث شهدت المحافظة أمس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جميع المدن والمراكز، فيما زادت شدتها على المدن الساحلية في إدكو ورشيد والمحمودية.

وشهدت محافظة البحيرة الأسبوع الماضي، تحسن ملحوظ في درجات الحرارة، مع نشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة والرمال طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، حيث حذرت من الطقس السيئ بعدد من المحافظات والتي كان من بينها البحيرة.

درجات الحرارة في البحيرة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة، اليوم 18 درجة مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة 63% وسرعة الرياح 18 كيلو متر مربع في الساعة، ونسبة سقوط الأمطار 20%، فيما تزداد فرص سقوط الأمطار على المدن الساحلية «إدكو، رشيد، المحمودية».

رفع درجة الاستعداد القصوى

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ، حيث وجه روساء الوحدات المحلية بمتابعة الأوضاع أولا بأول وتلقي شكاوى المواطنين وإرسالها لغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة.

كما شدد «آمنة» على متابعة اللوحات الإعلانية بشكل مستمر حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين، كما وجه بفصل التيار الكهربائي عن المدارس في حالة سقوط الأمطار الغزيرة، ومتابعة المعديات النهرية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني الآيلة للسقوط.